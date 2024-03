Chi ha vinto MasterChef 13 Italia: ecco la classifica 2024

Eleonora Riso 27 anni, cameriera a Firenze, è la vincitrice della 13a edizione di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original, su Sky e in streaming su Now, prodotto da Endemol Shine Italy. A proclamarla i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Sul podio con lei Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), e Antonio Mazzola, 28 anni geometra palermitano che vive a Monaco di Baviera.

Alla vincitrice vanno 100mila euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette: Laboratorio di sapori, in uscita l’8 marzo (Baldini+Castoldi). Eleonora, che si è caratterizzata durante il programma per genialità e inventiva nei suoi piatti, ha presentato in finale un menù chiamato Ichigo Ichie - Quant'è bello leggere tra le righe, ispirato dal concetto giapponese di "ichigo ichie", una sorta di carpe diem, cioè l’invito a vivere appieno ogni momento della vita.