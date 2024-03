Pacchi d'oro per la Calabria, Luana e Gianluca da Reggio vincono 52mila euro ad “Affari Tuoi” e scampano... la beffa

Luana, consulente finanziaria, e Gianluca, titolare di un'attività commerciale fanno felice la Calabria (Reggio, in particolare) portando a casa nella puntata di Affari Tuoi. Dopo un paio di “tiri” sfortunati, la coppia reggina riesce a conservare anche oltre il giro di boa i tre pacchi rossi da 300mila, 200mila e 100mila euro, rifiutando prima l'offerta del “dottore” da 37mila e poi il cambio-pacco. Poi arriva la doppia mazzata: via i pacchi da 100mila e 200mila euro, ma nonostante ciò Luana e Gianluca rifiutano l'offerta da 20mila euro ma cedono alla (seconda) tentazione di scambiare il pacco (che contiene 10mila euro). Successivamente, passati un paio di pacchi “leggeri”, il “dottore” torna a offrire cifre importanti 32mila euro e 40mila, ma senza successo. A tre pacchi dalla fine, i 300mila sono ancora in ballo (insieme a 100 euro e 30mila euro). Il “dottore” offre 52mila euro e stavolta i futuri coniugi reggini cedono. Una scelta saggia, perché nel loro pacco di euro ne avevano... appena 100.