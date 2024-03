Ponte sullo Stretto, se ne parla stasera a "XXI Secolo" su Rai1. Salvini ospite di Giorgino

Sono i trasporti e le infrastrutture il tema di «XXI Secolo», in onda lunedì 25 marzo alle 23.35 su Rai 1. Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino sulle ragioni che rendono strategico, per l’economia e la società, il settore dei trasporti, «XXI Secolo approfondirà» - con interviste faccia a faccia, dati e reportage - le novità del codice della strada, l’innovazione tecnologica, la mobilità sostenibile, le grandi opere come il Ponte sullo Stretto di Messina e altro ancora. Ospite in studio Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella seconda parte del programma un focus sulla cyber security e le minacce informatiche a imprese, istituzioni e cittadini italiani con un’intervista a Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ospite speciale dell’ultima parte del programma un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo: Milly Carlucci, tra i volti tra i più amati del piccolo schermo.