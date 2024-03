Una carica di serie tv reboot, da X Files a Harry Potter. E poi Lisbeth Salander, Zorro, Sandokan e Piedone

Tra i reboot approvati dopo il successo dell’episodio pilot c'è Matlock, il legal drama in onda dal 1986 al 1995 negli Usa con Andy Griffith mattatore, reimmaginato dalla Cbs con la premio Oscar Kathy Bates nei panni della brillante e rassicurante avvocata Madeline 'Matty' Matlock. Ci sono poi almeno due grandi progetti di reboot che rileggono successi letterari globali, già adattati per il cinema. Una serie su Harry Potter prodotta da Warner Bros.

Discovery che potrebbe arrivare con la prima stagione nel 2026 e The girl with the dragon tattoo, serie per Prime Video centrata sulla geniale e ribelle hacker Lisbeth Salander dai romanzi polizieschi di Stieg Larsson, su cui sta lavorando come showrunner Veena Sud (The Killing). La talentuosa June Diane Raphael (Grace & Frankie) sarà protagonista di Something Wicked, serie comedy liberamente ispirata al cult Vita da Strega (1964-1972) con Elizabeth Montgomery.

Sulla sitcom comedy/fantasy sta lavorando per un reboot anche Judalina Neira (The Boys e Daisy Jones and the Six). Si starebbe per riaprire l’universo mockumentary di The Office, fucina di talenti in commedia.

Greg Daniels, showrunner della versione Usa con Steve Carell, in onda dal 2005 al 2013, reinvenzione della serie Brit nata da Ricky Gervais e Stephen Merchant (già rifatta in almeno 12 Paesi oltre agli Usa), sta pensando a un nuovo progetto che da The Office dovrebbe riprendere alcuni elementi. Inoltre debutterà su Prime Video quest’anno il The Office australiano con Zoe Terakes e Felicity Ward.