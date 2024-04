Chi ha vinto The Voice Senior 2024. Finale col botto: 23,5% di share

«Ancora una volta Antonella Clerici, che ringrazio di vero cuore, si è dimostrata una perfetta 'padrona di casà, credibile e perfetta nel suo ruolo - commenta soddisfatto Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time -. «Il racconto dei personaggi e la loro profonda passione per la musica sono alla base del successo di questo programma. Così come perfetti nel proprio ruolo, senza mai urlare o andare sopra le righe i 4 coach, Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio che hanno accompagnato con mano ferma ma anche con tanta empatia i concorrenti verso il traguardo finale.

"Diana Puddu è la voce per eccellenza - si legge sul sito del programma -. Dalle Blind Auditions alla Semifinale, ha alzato sempre di più l’asticella senza mai deludere le aspettative. Un’autodidatta con la potenza vocale di una vera star riesce a conquistare il premio della quarta stagione di The Voice Senior!".

Finale col botto per «The Voice of Senior». L’ultimo appuntamento della quarta stagione del talent show condotto da Antonella Clerici, che ha consegnato la vittoria alla casalinga sarda Diana Puddu , è stato seguito da 3 milioni 679 mila spettatori pari al 23,5% di share.

Una scelta, quella dei telespettatori, che è arrivata al culmine di una serata ricca di emozioni e divertimento, aperta da un’indimenticabile performance dei Pooh che si sono esibiti in un medley dei loro più grandi successi insieme ai 12 finalisti di The Voice Senior.

E dopo il successo di The Voice Senior, Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa saranno di nuovo insieme, venerdì 12 aprile in prima serata su Rai1 con il primo dei due appuntamenti di The Voice Generations, il nuovo spin-off dove a sfidarsi saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia e di «amore» soprattutto per la musica.