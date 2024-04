Amadeus, voci sempre più fitte di divorzio dalla Rai. Fiorello: «Ieri è salito al Colle». L’offerta di Discovery

Amadeus sarebbe pronto a lasciare la Rai per passare a Discovery: si fanno sempre più insistenti in queste ore i rumors, che circolano da settimane, sull'addio del conduttore, che ieri avrebbe comunicato in via informale ai vertici di Viale Mazzini l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a fine agosto.

Lo aspetterebbe a braccia aperte Warner Bros Discovery che metterebbe così a segno un nuovo colpo dopo l’ingaggio di Fabio Fazio. Anticipate qualche giorno fa da Dagospia, le indiscrezioni sulla clamorosa uscita di Amadeus rimbalzano oggi su TvBlog, senza trovare conferme ma neanche smentite. E perfino l’amico Fiorello, anche se con la consueta cifra ironica, allude di buon mattino a «cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa...».

E alla domanda 'resta in Rai o va altrove?', lo showman risponde accennando con la tromba il triste motivo del "Silenzio fuori ordinanza", dicendo tra le risate: «Questo lo dedico alla Rai». A corteggiare il re Mida degli ascolti - reduce da un quinquennio vincente a Sanremo, recordman dell’access prime time - è Discovery, pronta a portarlo sul Nove con un ricco contratto pluriennale per un game show quotidiano: un appuntamento fidelizzante per il pubblico, e quindi particolarmente appetibile anche per gli investitori pubblicitari, con cui il conduttore ha costruito su Rai1 - con Soliti Ignoti e un rinnovato Affari Tuoi - il suo patto di ferro con gli spettatori, portando il gioco dei pacchi anche oltre il 30% di share.