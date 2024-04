Parole commoventi e una versione struggente di "Generale", Fiorello su Viva Rai 2 ricorda le vittime di Suviana VIDEO

Un messaggio commosso e a cuore aperto quello di Fiorello per chiudere il mercoledì di 'VivaRai2!', dopo la tragedia alla centrale idroelettrica avvenuta ieri a Suviana (Bologna). "Vorremmo sempre regalarvi del buonumore ma a volte lo si fa con la morte nel cuore - dice -. Non possiamo rimanere insensibili di fronte a queste cose. Si parla sempre di sicurezza sul lavoro, ma a quanto pare non basta mai. La gente che lavora va tutelata sempre, la perfezione non esiste ma purtroppo queste cose continuano ad accadere". Poi, le guerre: "Purtroppo la pace è sempre lontana. Ma noi cerchiamo per 40 minuti, la mattina, non dico di farvi dimenticare queste tragedie, perché non vanno dimenticate, ma magari di farvi iniziare la giornata con un piccolo sorriso". Finale di puntata, quindi, sulle note di 'Generale' di Francesco De Gregori, "manifesto contro tutte le guerre".