Un inedito Carlo Verdone fotografo oggi a “Da Noi a Ruota Libera”: “Fotografare è una reazione al caos del mio lavoro"

Carlo Verdone ospite di Francesca Fialdini a “Da noi…a Ruota libera” si racconta in un’intervista a tutto tondo nell’inedita "veste" di fotografo: “Nei luoghi del cuore si ripensa ai legami, si torna figli, la fotografia mi lega ancora oggi a mio padre”. Una passione liberatoria per l’attore e regista romano: “Roma dall’alto è sempre unica, i tramonti sono speciali” Foto di cieli, di vortici di nuvole: “Ho mandato una di queste foto con i vortici, fatta dal terrazzo di casa mia a Sorrentino e gli ho detto ‘Ecco la mia grande bellezza’ e lui ha molto apprezzato”. “Il lavoro che faccio è in mezzo a tanta gente, un diluvio di parole, non ho mai la possibilità di girare un momento di poesia, un paesaggio. Fotografare è una reazione al mio lavoro". La preghiera come la fotografia: “E’ una forma di ringraziamento, oggi siamo molto distratti, non facciamo caso alla bellezza. Si riflette solo quando siamo soli, in tranquillità”.