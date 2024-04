Vincenzo Schettini approda in televisione con la fisica e i sentimenti

Unire la fisica e i sentimenti. Vincenzo Schettini, il Prof che con La fisica che ci piace ha conquistato sui social oltre 4 milioni di follower, approda in tv con un programma innovativo, sperimentale, "La fisica dell’amore", che parte con un esperimento su un sentimento, provando a unire la scienza all’animo umano. In onda dal 16 aprile, il martedì e il mercoledì, in seconda serata, alle 23.30 su Rai2, il programma, in sei puntate, vedrà ospiti del primo appuntamento, dedicato all’equilibrio, Big Mama, che racconterà della sua adolescenza e canterà il pezzo che l’ha resa popolare all’ultimo Festival di Sanremo; Claudio Cecchetto, che parlerà del bambino è stato e di come ha realizzato i suoi sogni e Giuseppe Pirozzi, noto per il ruolo di 'Micciarellà nella serie 'Mare Fuorì. Che cos'è La fisica dell’amore? È quello che viene chiamato edutainment che incrocia l’educational all’entertainment. Dato che siamo in seconda serata non mancherà la parte dell’intrattenimento se no sarebbe Rai Scuola, non Rai2. Però c'è la parte educational che riguarda non solo la fisica, ma anche la motivazione personale delle persone. Un insegnante deve essere anche un motivatore, un pò quello che faccio online" dice all’ANSA Vincenzo Schettini. «La puntata parte sempre con un esperimento scientifico. È una specie di garage della fisica in cui si fanno gli esperimenti, non è un palcoscenico in cui il presentatore fa il suo show. Rimango un Prof in questo programma. Nella prima puntata, dedicata all’equilibrio, gli ospiti saranno coinvolti in un esperimento del corpo appoggiato. Ci sarà anche una sorpresa: in ogni puntata uno studente metterà a nudo una parte della sua vita, una difficoltà. Lo abbiamo chiamato il Momento del Coraggio». Come riesci a coniugare scienza e animo umano? Lo ho sempre fatto. Quando mi sono laureato in fisica studiavo anche in conservatorio e mi sono diplomato in violino. Faccio anche musica nella mia vita, ho un coro gospel e forse il mio animo razionale e creativo si sono fusi e ora parlano all’unisono».