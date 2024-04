L’esclusione di Francesco Benigno, “caso” imperfetto all’Isola dei Famosi

II caso, riconosciamolo subito, è minimo e, diremmo, prevedibile nella logica di un reality, ciò non toglie che ci ha offerto spunti di riflessione. Il caso è quello di Francesco Benigno, attore e regista, arrivato una settimana fa sull’Isola dei famosi escluso dal reality per comportamenti vietati.

Benigno, sui suoi social, ha contestato la decisione raccontando la sua versione dei fatti e ha invitato la produzione a mandare in onda le immagini che avevano portato alla sua esclusione.

Nella puntata di giovedì, Vladimir Luxuria ha letto lo stringato comunicato di Mediaset che parlava di «comportamenti ritenuti lesivi del regolamento, che ogni naufrago firma prima di partire» ha fatto riferimento ad un episodio che ha visto l’attore palermitano protagonista, ha spiegato la scelta di non mandare in onda le immagini per «non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile», e ha aggiunto, di suo che il non mostrare la scena è «un segnale di rispetto per voi da casa. Ma che anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci per non averle mostrate».