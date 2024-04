Chiambretti in Rai a Maggio: "Spero di trovare qualcuno"

A febbraio aveva salutato Mediaset con un messaggio social «Grazie Pier Silvio per 15 anni fantastici». Piero Chiambretti torna a casa da 'mamma Rai'ì. Tanto che lo stesso conduttore piemontese commenta con la sua ironia spiazzante e fuori da qualsiasi schema, «contento di tornare spero di trovare ancora qualcuno». Già un momento delicato, per il servizio pubblico, altri hanno lasciato l'azienda e l’ex Pierino la peste, classe 1956, l’imprevedibile mescola ancora le carte e tira fuori l’asso di regine: 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi'ì (il titolo non è un caso è quello del film di successo del 1988 di Pedro Almodovar) un comedy show che andrà in onda su Rai 3 prodotto da direzione Intrattenimento Prime Time. Di sicuro in Rai Chiambretti ritroverà Massimo Giletti rientrato anche lui e con il quale aveva anche girato il promo per la serata evento per i 70 anni della tv presentato da Giletti. In Donne sull'orlo di una crisi di nervi Chiambretti esplorerà l’universo femminile in rapporto con gli accadimenti del mondo, contrappuntando questo «comedy show», attento anche ai fatti, con interventi di riflessione, musica e comicità.

«Lo avevamo anticipato da tempo e siamo soddisfatti di riaccogliere uno dei personaggi più istrionici e amati della televisione italiana - hanno dichiarato l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi . «Siamo certi - proseguono Ad e Dg - che Piero Chiambretti, grande conoscitore della televisione, saprà riprendere quel viaggio iniziato in Rai nel 1989 con la stessa ironia e quel suo essere mai scontato». «Contento di tornare a casa - commenta con la sua consueta ironia Piero Chiambretti - spero di trovare ancora qualcuno». Chiambretti qualche indizio lo aveva sparso in verità negli ultimi giorni, con alcuni video sul suo profilo Instagram, si era capito che era a lavoro su un programma , si vedevano lavori in corso in uno studio in costruzione, poi lui seduto e in due secondi vi «prometto una cosa nel mio programma non sarò fazioso». Con questo progetto, Chiambretti, non solo, fa il suo ritorno in prima serata dopo la poco entusiasmante esperienza su Canale 5 con La TV dei 100 e uno dello scorso anno, ma riparte anche dalla sua ultima conduzione su Rete 4 dove, fino al 2020, ha condotto CR4-La Repubblica delle donne, un talk show incentrato sempre sull'universo femminile.

L’appuntamento con la prima puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi è fissato per martedì 7 maggio, in prima serata su Rai 3 per sei appuntamenti previsti in questa nuova avventura di Chiambretti. Un’iniezione di chiambrettismo, dunque, di sagacia, ironia e interviste semiserie, per ridare identità alla terza rete, dopo gli addii di Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer. Quella Rai3 di cui Chiambretti è stato tra i protagonisti della gloriosa era Guglielmi, con la rubrica Divano in piazza all’interno di Và pensiero, Complimenti per la trasmissione, Prove tecniche di trasmissione con la moviola a base di imitazioni dei gol, o ancora Il portalettere o Il laureato. Senza dimenticare la conduzione 'volantè del Festival di Sanremo 1997 con Mike Bongiorno o il Dopofestival dell’anno successivo con Nino D’Angelo o le incursioni su Rai2 con il cult Chiambretti c'è , con la regia di Gianni Boncompagni.

Nel 2003 il passaggio a La7, prima con Prontochiambretti e poi con Markette - Tutto fa brodo in tv; nel 2008 l’approdo a Mediaset, su Italia 1, dove conduce il Chiambretti Night - Solo per numeri uno, momentaneamente poi promosso su Canale 5. Tra successi, come la conduzione di Striscia la notizia in coppia con Michelle Hunziker ed esperienze meno fortunate, Chiambretti conduce su Rete4 #CR4 - La Repubblica delle Donne, Tiki Taka - La repubblica del pallone in seconda serata su Italia 1 e infine, lo scorso anno, La Tv dei 100 e uno, protagonisti cento bambini tra i 6 e gli 11 anni che mostrano i propri talenti. In Rai il conduttore si è riaffacciato a novembre scorso, protagonista di A Spasso Con Te, la rubrica di Fiamma Satta all’interno di Geo: una passeggiata nella sua amata Torino, tra le tappe principali della carriera, la fede granata e il ricordo di sua madre, la poetessa Felicita Chiambretti scomparsa nel 2020.