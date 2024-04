"Lei è ebrea?" alla senatrice Ester Mieli. Fdi solleva la polemica su Giorgio Zanchini e Radio Anch'io

"Lo chiedo anche a lei così facciamo chiarezza. Lei è ebrea?''. ''Si sono ebrea ma lei lo chiede a tutti? A tutti gli ospiti?''. Inizia così stamattina il botta e risposta nel corso di Radio Anch'io su Radio1 tra il conduttore Giorgio Zanchini e la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli, nell'ambito di una discussione sulle proteste degli studenti nelle università per la guerra in Palestina. 'Abbiamo iniziato la trasmissione - continua Zanchini - con una studentessa che ha parlato di antisionismo e le ho chiesto: 'non temete che la vostra protesta sfoci nell'antisemitismo?''' ''Il punto di vista - replica Mieli - deve essere lo stesso aldilà della religione che si professa. Il rispetto vale per tutti e comunque, non c'entra nulla la religione. Il mio rispetto della libertà e dei principi della nostra costituzione sono uguali per tutti''. ''Quello è sacrosanto'', sostiene Zanchini. ''Allora perché me lo chiede?'', replica Mieli. ''Per che penso che la sua sensibilità possa essere in caso diversa''. ''Qui si sbaglia, la mia sensibilità non è diversa''. ''Questo è ovvio, se la studentessa dice, gli ebrei occupano un territorio indebitamente...''.

''Che cosa c'entra che sono ebrea. Io sono una senatrice della Repubblica - incalza Mieli - sono italiana e professo una religione. Io difendo i diritti di tutti quelli che vengono denigrati''. Poi dice ancora la senatrice: ''Sono di religione ebraica e non me ne vergogno ma non c'entra nulla, i fatti della Sapienza di qualche giorno fa li avrei condannati anche se non fossi di religione ebraica. Quello che è accaduto è inaccettabile, quegli uomini e quelle donne in divisa stanno difendendo la nostra libertà. Chi va a manifestare lo fa con i centri sociali e con i collettivi di sinistra o lo fa perchè vuole alzare la tensione sociale nel nostro paese. Quelli non sono dei manifestanti''. Quindi chiosa il conduttore: ''Lei da una lettura solo politica di quello che sta accadendo. Non la volevo portare sul discorso della religione. Va bene è una domanda sbagliata senatrice, non lo chiederò più, sto zitto ha ragione lei''.