«Oppenheimer»: il film di Christopher Nolan trionfatore agli Oscar stasera arriva in tv

Opera fra biopic e thriller epico, il film trionfatore agli Oscar debutta in prima visione tv. Dopo aver fatto incetta di statuette all’ultima edizione del premio cinematografico per eccellenza, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, “Oppenheimer” di Christopher Nolan arriva stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile alle 21:45 anche su Sky Cinema Collection, on demand (pure in 4K) e in streaming su Now.

Girato in Imax e scritto dal regista londinese partendo dal libro premio Pulitzer «Robert Oppenheimer – Il Padre della Bomba Atomica» di Kai Bird e Martin J. Sherwin (Bompiani), racconta la vita e l’eredità scientifica del fisico teorico J. Robert Oppenheimer, il cui epocale lavoro come direttore del Progetto Manhattan al laboratorio di Los Alamos ha portato alla creazione della prima bomba atomica.

Gli dà volto Cillian Murphy, premiato come Miglior Attore Protagonista, affiancato da un super cast che vede Emily Blunt (Kitty Oppenheimer, moglie del protagonista, biologa e botanica), Matt Damon (Leslie Groves, direttore del Progetto Manhattan) e, nei panni di Lewis Strauss, membro fondatore della Commissione per l’Energia Atomica degli Usa, Robert Downey Jr., che per questo ruolo ha vinto la statuetta al Miglior Attore Non Protagonista.