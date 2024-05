David di Donatello, come scimmiottare gli Oscar con scarso risultato

Una premiazione che Carlo Conti ha cercato di rendere inutilmente smart, anche bloccando Alessia Marcuzzi in versione madrina di battesimo, ma che resterà indelebile per le scelte inadeguate, a cominciare da Fabrizio Biggio . Ci consoliamo pensando agli sfottò che subirà nella prossima e (ahimè) ultima settimana di Viva Raidue!, per la sua totale mancanza di improvvisazione e l’incapacità di gestire l’imprevisto. La colpa, ovviamente, non di Biggio ma di chi, ritenendolo il surrogato di Fiorello, gli ha imposto ridicole interviste con balletti cringe sul red carpet e lo ha confinato in un teatro di Cinecittà deserto ed enorme, a presentare i premi cosiddetti minori.

E qui, c’è il “meme” della serata, con Sergio Ballo, David per i costumi di “Rapito”, che, con gli altri nominati aspettava seduto nel sottoscala. Non pago di aver definito tirchi gli organizzatori per la consegna di una unica statuetta per lui e Daria Calvelli e di aver criticato la scelta della location defilata, Ballo, incurante dei richiami ad abbreviare l’intervento, si è lanciato in un discorso interminabile e, in parte, incomprensibile.

Diciamocelo, sulla sede della premiazione il costumista aveva ragione da vendere, lui e tutti gli altri colleghi delle categorie tecniche, premiati da uno smarrito Biggio, costretti ad attendere in piedi, senza un applauso e, soprattutto, senza la solidarietà dei loro registi e produttori che, seduti in platea, non hanno fatto una piega per la diversità di trattamento, con la certezza che se in lizza ci fossero stati Storaro, Canonero o Ferretti, ci sarebbe stato un ammutinamento generale.