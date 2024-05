Il fenomeno Baby Reindeer tra successo e polemiche. Retroscena e conseguenze della miniserie che ha conquistato Netflix

Con 22 milioni di visualizzazioni globali, la britannica Baby Reindeer ha segnato la sua seconda settimana in testa alla classifica (è prima in 80 Paesi, Italia compresa e in top ten in 92) delle serie di Netflix in lingua inglese più viste nel mondo sulla piattaforma. Si sta rivelando un fenomeno di pubblico e di critica, con qualche polemica annessa, la miniserie in sette puntate creata dall’autore e comico scozzese Richard Gadd, anche protagonista, in una storia ispirata a una vicenda che gli è realmente accaduta.

L’attore, classe 1989, infatti ritorna all’esperienza di essere stato perseguitato per più di tre anni da una stalker (interpretata da una strepitosa Jessica Gunning, che molti danno già fra le favorite agli Emmy) una donna conosciuta nel 2015 quando faceva il barman in un famoso pub di Londra. Un periodo nel quale la stalker gli ha anche inviato oltre 41,000 email, 744 tweet, 100 pagine di lettere, 350 ore di messaggi vocali.