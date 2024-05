"Sei nell'anima"... ma la storia di Gianna Nannini è assai più complessa e speciale

C’è una frattura in «Sei nell’anima», il biopic per la regia di Cinzia TH Torrini su Netflix, dedicato a Gianna Nannini, che in alcune parti non riesce ad essere convincente per la discontinuità della narrazione. Nessuna agiografia della cantante, né poteva essere diversamente vista la complessità del personaggio e le difficoltà affrontate prima di trovare una piena affermazione, e brava è Letizia Toni che interpreta la rocker senza alcuna velleità imitativa – fatta eccezione per la cadenza toscana.

La storia di Gianna Nannini in effetti andrebbe raccontata più attraverso l’interpretazione di sentimenti e stati d’animo che seguendo la didascalica cronologia degli eventi, ed è questa la difficoltà evidente di conciliare i due aspetti della personalità e della vita della cantante. Alcune certezze biografiche, infatti, sono facili da rappresentare, una di queste è il contesto familiare, e soprattutto il complesso rapporto con il padre, mentre più complicato è descrivere la spinta emotiva e creativa che muove Gianna Nannini non tanto e non solo ad assecondare la sua vocazione e la sua affermazione, ma a voler imporre caparbiamente le sue scelte musicali che non collimano con le richieste del mercato e della discografia del tempo.