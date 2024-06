Netflix: la vera Martha di Baby Reindeer chiede 170mln di danni

Fiona Harvey si è identificata come la «Martha» della serie Netflix «Baby Reindeer» ha fatto causa alla piattaforma di streaming chiedendo 170 milioni danni. Il film si ispira ad una storia vera.

In una dichiarazione all’AFP, un portavoce di Netflix ha dichiarato: «Intendiamo difendere la questione con forza e sostenere il diritto di Richard Gadd di raccontare la sua storia».

La serie di sette episodi è stata presentata in anteprima su Netflix ad aprile ed è diventata rapidamente un grande successo. Lo spettacolo, basato sul dramma personale di Gadd, segue una versione romanzata dell’autore che incontra una donna nel pub dove lavora.

Ciò che si sviluppa negli episodi seguenti è un calvario durato anni profondamente inquietante per Gadd in cui Martha invia migliaia di e-mail, SMS e messaggi vocali mentre molesta lui, la sua ragazza e la sua famiglia. Anche Martha, che lo spettacolo sostiene di essere stata precedentemente condannata per aver perseguitato un avvocato, viene mostrata mentre aggredisce sessualmente Gadd.

Lo scrittore e attore britannico ha detto ai giornalisti di aver cambiato i dettagli su Martha nel tentativo di proteggere la sua identità, ma gli investigatori in poltrona l’hanno rapidamente rintracciata e hanno iniziato a contattarla sui social media.