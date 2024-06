Torna «House of Dragon», e stavolta sarà guerra

Torna «House of Dragons» dopo un ritardo legato agli scioperi che hanno paralizzato le produzioni televisive e cinematografiche. La seconda serie di otto episodi prenderà il via lunedì prossimo, riportando i fan nel mitico continente di Westeros, ambientato quasi due secoli prima degli eventi di «Il Trono di Spade», di cui la serie è uno spin-off. I nuovi episodi andranno in onda dal 17 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now (per la prima volta da subito in italiano, anche se sarà ovviamente disponibile anche in versione originale sottotitolata).

Riprende con Rhaenyra (Emma D’Arcy) alla conquista del trono del defunto padre, re Viserys, contro il fratellastro Aegon (Tom Glynn-Carney). «Questo è un mondo profondamente coinvolgente e penso che siano le connessioni tra i personaggi a far sì che le persone tornino per saperne di più», ha detto lo showrunner Ryan Condal.

La prima serie è stata un enorme successo, con quasi 10 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti per il primo episodio andato in onda nel 2022 su HBO. Condal dice che è «più oscuro e solenne» de «Il Trono di Spade», reso un fenomeno culturale dal dark humor, dal sesso piuttosto esplicito e dalla violenza e che va visto come una metafora della rivalità tra le potenze nucleari. «Ci sono queste due superpotenze, i neri e i verdi. Ognuno di loro ha armi nucleari, i draghi, con la differenza che i draghi sono senzienti. Sono bestie viventi con i propri pensieri e sentimenti. E, solo perché un essere umano cavalca un drago non significa che il drago farà sempre esattamente quello che l’umano vuole e desidera».