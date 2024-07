A novembre I Cesaroni tornano sul set, si gira la settima stagione

In sei stagioni e 146 episodi targati Publispei e trasmessi su Canale 5 dal 2006 al 2014, I Cesaroni hanno visto come protagonisti Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, vedovo, impegnato a crescere tre figli e a gestire con i due fratelli una bottiglieria nel cuore della Garbatella, a Roma; e Elena Sofia Ricci nel ruolo della sua ex Lucia Liguori, donna divorziata della borghesia milanese che cerca di ricostruirsi una vita con le due figlie.

Nell'ultima stagione Lucia (Elena Sofia Ricci) si era trasferita temporaneamente a New York per aiutare la figlia Eva (Alessandra Mastronardi) e per fare la nonna, tra Stefania (Elda Alvigini) e Ezio (Max Tortora) la rottura era ormai definitiva e anche Marco (Matteo Branciamore), il primo figlio di Giulio, era andato a vivere fuori. Intanto altre new entry si erano affacciate nel microcosmo della Garbatella. Se Antonello Fassari (Cesare Cesaroni, fratello di Giulio) in un'intervista a Repubblica ha confermato di recente il suo rientro nella serie, Mastronardi ha parlato invece con il Corriere della Sera di 'ciclo chiuso'. Ma una cosa è certa, come ha detto Amendola a Sorrisi: "I Cesaroni hanno ottenuto la fiducia del pubblico. Le persone si sono riviste in noi e hanno capito che eravamo reali, e leali, nel raccontarle. E poi aveva due ingredienti giusti: risate e sentimento. E state sicuri che torneranno".