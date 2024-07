«Sunny»: una dark comedy sull’amicizia tra una donna e un... robot su Apple Tv+

Una dark comedy fantascientifica su un’amicizia atipica e, sullo sfondo, un dramma familiare con un mistero da chiarire. Queste le peculiarità di «Sunny», la nuova ed attesa serie in streaming su Apple Tv+ dal 10 luglio al 4 settembre con un episodio a settimana.

Scritta da Katy Robbins («The Affair»), vede protagonista l’attrice statunitense Rashida Jones – figlia del grande produttore Quincy e volto di Karen Filippelli in «The Office» – qui nei panni di Suzie, donna americana che vive a Kyoto, in Giappone. La sua vita cambia drammaticamente il giorno in cui il marito Masa (Hidetoshi Nishkima) e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Per alleviare il suo dolore, Suzie prende con sé Sunny (Joanna Sotomura), uno dei robot domestici di ultima generazione realizzati dall'azienda di elettronica del marito. L’iniziale diffidenza della donna verso i tentativi del robot di riempire il vuoto della sua vita lascerà spazio ad un’inaspettata amicizia; tant’è che assieme cercheranno di scoprire la verità su ciò che è realmente accaduto alla sua famiglia, rimanendo pericolosamente invischiati in un mondo che Suzie non sapeva esistesse.