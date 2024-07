Penelope Bridgerton, potenza della caparbietà femminile e...dell’armocromia

Cari, gentili lettori, nella melassa luccicante e setosa delle cronache mondane Regency di un’inesistente società multirazziale inglese, fra musiche pop convertite in minuetti, dame dai modi stucchevoli e dai volti stuccati, capigliature che sfidano le leggi di gravità e dell’abusivismo edilizio, anche questa terza stagione di Bridgerton, si è conclusa, lasciandoci, tuttavia, la certezza della continuità. Come per i precedenti capitoli, il tema attorno al quale sfarfalleggiavano dame e cavalieri era l’accasamento di fanciulle in età da marito, pratica che coinvolge in una frenetica attività madri già malmaritate e consapevoli di destinare le figlie a eguale sorte, purché ben temperata da agi, ricchezze e felicità di prole. Tuttavia poiché, alla fine, amor al cor gentile ratto s’apprende, vuole il destino che le pulchrae puellae riescano a coniugare sentimenti e nobiltà di stirpe, per un finale consolatorio e speranzoso.

E di tutte le storie che Julia Quinn ha tramandato perché Shondaland e Netflix moltiplicassero il loro rendimento azionario, è certo quella di Penelope Featherington la più avvincente, con un’eroina che scavalca la sua epoca di convenzioni per cavalcare un antesignano femminismo e una coraggiosa rivendicazione della sua personalità. Chi è Penelope se non il brutto anatroccolo che fa tappezzeria durante i balli e si rifugia nella lettura per superare la sua solitudine? E quale maggior soddisfazione può avere questa ragazza se non quella di mettere in piazza i vizi e le meschinità di una bigotta aristocrazia che la ritiene votata alla zitellaggine e la bullizza? Preziose informazioni e mai rovinose calunnie, si badi, ma tali da poter solleticare lo scandalo per le opinioni sferzanti e argute vergate sui suoi pamphlet.