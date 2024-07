Alberto Angela fa flop con "Noos". Temptation Island fa più del doppio degli ascolti

La prima serata di ieri è stata vinta da Canale 5 con Temptation Island che ha avuto 3 milioni 485mila spettatori, pari al 31.14% di share. Su Rai1 l’appuntamento con Noos - L’avventura della conoscenza di Alberto Angela ha registrato 1 milione 532mila spettatori pari all’11.52 di share (probabilmente la puntata in onda domani giovedì 25 luglio non sarà trasmessa e Noos tornerà in onda a fine agosto)

L’offerta televisiva della prima serata prevedeva anche su La7 In Onda - Prima Serata (iniziato alle 20.43), scelto da 911mila spettatori con il 6.1% di share.. Su Italia 1 il film Trespass è stato visto da 752mila spettatori con il 5.13% di share. Su Rai2 l’opera di Sam Mendes, 1917, ha interessato 590mila spettatori con il 4.13% di share, mentre su Rete4 Paolo Borsellino, alla vigilia dell’anniversario della strage di via D’Amelio, ha raggiunto 586mila con il 4.66%. Su Rai3 L’Innocente ha coinvolto 479mila spettatori con il 3.3% di share. Nell’access prime time su Canale 5 Paperissima Sprint ha avuto 2 milioni 666mila spettatori e il 17.26% di share. Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2 milioni 465mila spettatori con il 15.99% di share. Su Rete4 4 di Sera ha raccolto 698mila spettatori con il 4.73% nella prima parte e 837mila spettatori con il 5.35% nella seconda. Tg2 Post su Rai2 è stato scelto da 540mila spettatori con il 3.4% di share. A livello generale, Mediaset è avanti in prima serata con 6 milioni 400mila spettatori e il 41.96% di share contro i 4 milioni 862mila spettatori e il 31.87% di share della Rai, in seconda serata con 4 milioni 26mila spettatori e il 52.72% di share (1 milione 876mila spettatori e il 24.56% di share per l'azienda di Viale Mazzini) e nell’intera giornata con 2 milioni 673mila spettatori e il 39.53% di share (2 milioni 344mila spettatori con il 34.67% della Rai).