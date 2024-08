L’amore? È un gioco. Tre concorrenti siciliani nelle ultime 2 puntate di «Love Game»

La ricerca dell’anima gemella attraverso il gioco, la leggerezza e l’ironia in “Love Game – Il gioco dell’amore”, originale mix di dating show e game che fino a domani animerà la terza serata di Rai2 (intorno a mezzanotte).

Il programma nasce da un’idea di Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, autori del format con Sacha Lunatici, e vede protagonisti sei concorrenti single, o presunti tali, perché tra loro c’è una coppia in incognito. I protagonisti socializzeranno e misureranno le loro affinità e nel caso in cui si riconosceranno e si sceglieranno reciprocamente, vinceranno un viaggio. Se invece la coppia segreta riuscirà ad ingannare gli altri si aggiudicherà il premio finale. Girate nelle location umbre Tenuta Fogliani e Podere Torricella, a Narni, le quattro puntate sono state dedicate ad una capitale europea, col focus sulla cultura del luogo, in particolare gastronomica. A condurre Romina Pierdomenico con Claudio Guerrini e l’attore, cantante e modello Reyson Grumelli, interprete della sigla di coda “Mille cose”.

«In tutte le puntate abbiamo incontrato ragazzi molto diversi tra loro – ci dice Pierdomenico – , chi più esuberante e chi meno, ma ognuno pronto a mettersi in gioco sul serio, stimolato da grande curiosità e interesse verso gli altri concorrenti. Questo è l’elemento che rende il gruppo di ogni puntata omogeneo e molto interessante». «Il mio compito è provocare – spiega Guerrini – stimolare i ragazzi, anche con un pizzico di malizia, per far uscire qualche indizio sul loro status sentimentale, come nella maieutica socratica. Il mio sguardo disincantato e scettico sull’amore mi ha aiutato a calarmi nel ruolo con spontaneità». Più soft lo stile di Grumelli: «La mia esperienza nel campo della moda e nel cinema mi ha insegnato a cogliere le sfumature delle emozioni. Nel programma cerco di mettere a loro agio i concorrenti, creando un’atmosfera che favorisca il formarsi di vere connessioni. Il quiz realizzato durante la cena aggiunge poi leggerezza e divertimento, mettendo alla prova le conoscenze dei concorrenti sulla città protagonista della puntata».