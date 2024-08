Chi vuole distruggere «La vita perfetta» di Catherine? Kate Blanchett protagonista di un thriller psicologico

Un thriller psicologico in cui un fatto apparentemente banale diventa occasione di confronto con la parte più oscura di sé in «Disclaimer – La vita perfetta», sette episodi scritti, diretti e co-prodotti da Alfonso Cuaròn, disponibili dall’11 ottobre su AppleTv+, che ha rilasciato online il teaser trailer. In anteprima mondiale fuori concorso nella nuova sezione della Mostra del Cinema di Venezia dedicata alla lunga serialità, e adattamento del romanzo bestseller «La vita perfetta» di Renée Knight (Piemme), la storia vede protagonista l’attrice premio Oscar Cate Blanchett nei panni di Catherine Ravenscroft, giornalista che ha costruito il suo prestigio svelando trasgressioni, misfatti ed oscuri segreti altrui. La donna si troverà dall’altra parte della barricata quando riceverà il romanzo di un autore sconosciuto che racconta i lati più oscuri e meno edificanti della sua vita.

Chi è il misterioso autore? Il professore in pensione Stephen Brigstocke, interpretato dal Premio Oscar Kevin Kline, o qualcun altro che nutre forte risentimento nei confronti di Catherine? Mentre cerca di scoprirlo, la donna sarà costretta a confrontarsi con il suo passato prima che distrugga la sua vita e il rapporto con il marito Robert (Sacha Baron Cohen) e il loro figlio Nicholas (Kodi Smit-McPhee).