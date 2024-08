Al via la sesta stagione: "Il racconto dell’ancella" corre verso il gran finale

Si avvicina al gran finale «The Handmaid’s Tale», l’acclamata serie in streaming su TimVision tratta da «Il racconto dell’ancella», romanzo distopico scritto nel 1985 dall’autrice canadese Margaret Atwood, pubblicato in Italia da Mondadori nel 1988 e riproposto nel 2004 da Ponte alle Grazie. È prevista infatti per il 2025 l’uscita della sesta e ultima stagione, la cui produzione è iniziata durante questi mesi estivi.

L’ultimo episodio della quinta stagione aveva chiuso in maniera toccante alcune vicende dei protagonisti: Luke (O-T Fagbenie) si fa arrestare lasciando che la moglie June (Elisabeth Moss) e la figlia neonata Nicole si mettano in salvo alle Hawaii. Janine (Madeline Brewer) viene punita dal Comandante Lawrence (Bradley Whitford) e rischia di essere mandata al confino nelle Colonie. Nick (Max Minghella), che ha attraversato il confine del Canada per giungere al capezzale di June, ricoverata in ospedale, viene arrestato nel giorno del matrimonio con Rose (Carey Cox). Infine, June incontra Serena (Yvonne Strahovski) sul treno per i rifugiati diretti alle Hawaii e basta uno sguardo per provare un senso di familiarità con qualcuno su cui poter contare per ricominciare una nuova vita lontano da tutto e tutti.

Il legame tra le due donne, entrambe mamme, accomunate da un passato difficile, costituirà il punto di partenza per la stagione finale della serie, che si preannuncia imponente, capace di toccare corde diverse, per sorprendere gli spettatori sino alla fine. Lo ha anticipato a “TvLine” la protagonista Elisabeth Moss, che lavorerà anche dietro le quinte, dirigendo quattro episodi e partecipando alla produzione esecutiva.

«Per noi la cosa più emozionante e gratificante è che lo stiamo facendo per loro, per il pubblico – ha dichiarato – . Tutti sono stati molto determinati nel guardare una serie che per cinque stagioni ha messo in scena situazioni piuttosto oscure, per cui in questa stagione stiamo restituendo tutto al pubblico». Un finale che porterà un po’ di luce nella storia, dopo le tragiche vicende delle stagioni precedenti.

Altra novità, la presenza dell'attore Josh Charles, volto del personaggio di Will Gardner in «The Good Wife» e al fianco di Moss in «The Veil», che interpreterà un ruolo ancora ignoto. Ma le vicende de «Il racconto dell’ancella» non saranno ancora concluse del tutto. È infatti in lavorazione una serie tratta da «I Testamenti», seguito del romanzo ambientato alcun anni dopo le vicende del primo capitolo. Al timone come showrunner ci sarà ancora Bruce Miller. «The Handmaid’s Tale» è prodotta da MGM Television e Gilead Productions.