Affari tuoi, Stefano De Martino farà dimenticare Amadeus?

Proviamo un misto di sconforto e tenerezza per la Rai e per Stefano De Martino, che lunedì è approdato trionfalmente su Raiuno alla conduzione di Affari tuoi, orfano di Amadeus. Lo sconforto è dettato dalla considerazione sulle manovre che la rete ammiraglia è stata costretta a mettere in campo per non farsi sorprendere dalla concorrenza del Nove. Affari tuoi nella passata stagione si è attestato su uno share medio di oltre il 24% e ciò fa comprendere l’esigenza della Rai di anticiparne la messa in onda per fidelizzare il pubblico prima che la Nove vari la gestione del preserale e della nuova direzione artistica, affidata, appunto ad Amadeus. Ma ci è sembrato quasi patetico per la serietà e la credibilità dell’organo di informazione che il Tg1 nei giorni scorsi abbia riservato interviste, servizi e promozione al programma dei pacchi neanche fosse un evento mondiale.

Detto ciò, lunedì è stato il giorno dell’esordio di De Martino, che, complice la curiosità, ha mantenuto lo standard medio del 24,85% di share, ma, qui, entra in campo la tenerezza per l’ascesa di questo ex amico di Maria ed ex marito di Belen che in questi anni con umiltà e una sapiente gestione delle sue risorse, si è sdoganato diventando anche un ex guaglione. A leggere i commenti social, il pubblico si è diviso fra i nostalgici – che rimpiangono Amadeus, e i progressisti che inneggiano ai giovani, fatto sta che Stefano De Martino ha cautamente preso possesso della scena. Senza strafare, calibrando gli interventi, ammiccando senza troppa ruffianaggine e omaggiando lo stesso Amadeus con una delle sue frasi standard, De Martino è rimasto fedele ai suoi modi cercando di adattarli al format.