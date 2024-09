Amadeus si fa un regalo di compleanno: anche Mannoia e Lazza al Suzuki Music Party sul Nove

Nel giorno in cui compie 62 anni, Amadeus ha annunciato in una storia su Instagram altri due ospiti del Suzuki Music Party, lo spettacolo evento che condurrà insieme a Ilenia Pastorelli il 22 settembre sul Nove, dall’Allianz Cloud di Milano: Fiorella Mannoia e Lazza sono gli altri due artisti, insieme ad Anna e Tananai, già confermati, che faranno parte del cast di 15 cantanti che presenteranno in anteprima i loro nuovi brani.

«E' un compleanno reso ancora più bello - ha detto Amadeus nella storia su Instagram - dalla conferma agli altri due cantanti per il Suzuki Music Party che andrà in onda il 22 settembre sera, dopo 'Chissà chi e», sul Nove, e che registreremo, e vi aspetto, il 17 sera all’Allianz» Cloud di Milano. Dopo Anna e Tananai, arrivano altri due nomi pazzeschi, la grande Fiorella Mannoia e il grande Lazza».