Il futuro di Ezio Greggio a Striscia la Notizia e l'indiscrezione su Nino Frassica

Negli ultimi giorni, il nome di Ezio Greggio è stato al centro di numerosi rumors: molti si sono chiesti se il celebre conduttore, volto storico di Striscia la Notizia, fosse pronto a lasciare il suo posto dietro il bancone del programma satirico di Canale 5. Le voci su un suo possibile addio hanno creato non poco scalpore, facendo interrogare sia gli spettatori più affezionati che gli addetti ai lavori.

Nino Frassica al fianco di Michelle Hunziker?

Le speculazioni si sono intensificate quando è trapelata la notizia che Nino Frassica, noto per il suo umorismo surreale, sarebbe stato scelto per affiancare Michelle Hunziker nella nuova edizione dello show. A diffondere l’indiscrezione è stato Davide Maggio, che ha confermato il ritorno del comico e attore messinese, già protagonista di alcune puntate nel 2004-2005. Tuttavia, la presenza di Frassica non escluderebbe quella di Greggio, che potrebbe tornare in coppia con lo storico partner Enzo Iacchetti.