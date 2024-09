X Factor 2024 torna in prima serata. Giorgia: sono una fan del programma da sempre

X Factor compie 18 anni e torna in prima serata su Sky e in streaming su Now da giovedì 12 settembre. I dettagli sono stati illustrati stamattina in conferenza stampa a Milano. Tredici puntate, quattro giudici - affiatati e divertiti: il ritorno di Manuel Agnelli e l’esordio di Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro - e 16 concorrenti, si contenderanno la vittoria puntando alla finale dal vivo che per la prima volta nella storia internazionale del format Fremantle si svolgerà all’esterno, a Napoli, in Piazza del Plebiscito, giovedì 5 dicembre. A condurre e spronare i ragazzi sarà la cantante Giorgia, «fan del programma da sempre» e per la prima volta in una nuova veste «che fa impressione». Dice di puntare «sull'unicità» il Lauro giudice che si autodefinisce «battitore libero», niente più «arena lacrime e sangue» per Agnelli, «schiettezza e brutalità» la ricetta del rapper La Furia, mentre Paola esordisce entusiasta affermando: «Amo parlare di musica, non solo farla».

Le dichiarazioni dei giudici «Penso di parlare a nome di tutti quando dico che stiamo cercando buona musica, più sostanza che forma quest’anno», ha aggiunto Jake La Furia. «Trovare artisti per la discografia non mi interessa - le parole di Agnelli - io sono qui per parlare di musica e solo qui, a X Factor, si può fare un racconto musicale». «Cerchiamo il kamikaze della musica», ha concluso Lauro. Le fasi del talent Come sempre il talent si svilupperà a fasi. All’interno dell’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico come «quinto giudice» (anzi, un vero e proprio «senato», come lo ha definito Achille Lauro nel corso delle puntate), i quattro giudici ascolteranno e valuteranno tutti gli aspiranti concorrenti di quest’anno nelle audizioni - per tre giovedì, 12, 19 e 26 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Per tutti loro, l’obiettivo sarà ottenere i tre fatidici sì utili per proseguire il proprio percorso.