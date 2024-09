'Da noi... a ruota libera', la storia di Michele e il suo rifugio per gatti abbandonati. Fialdini a sorpresa: "Adotterò un gatto da te"

"Adotterò un gatto da te". E' la promessa di Francesca Fialdini, che nella seconda puntata di 'Da noi... a ruota libera' su Rai1 ha conosciuto la storia del giovanissimo brindisino Michele Argentieri, vero e proprio angelo dei gatti abbandonati, in studio in compagnia della giornalista e conduttrice Emma D'Aquino. “Da noi…a ruota libera” in questa edizione, infatti, racconterà sempre di più temi legati agli animali e alla loro tutela per promuovere le adozioni, combattere la piaga del randagismo. Protagonisti, dunque, della puntata di oggi sono gli animali, in particolare, i gatti che vivono nei rifugi.

Protagonista in studio la storia di Pollicino, gatto che Michele "ha adottato quando aveva 6 ore di vita, ma che aveva un grave virus. Purtroppo ci ha lasciati dopo 1 anno e mezzo. Da lì però ho deciso di aiutare i gatti, serviva un aiuto concreto, soprattutto qui al Sud Italia". Un messaggio che risuona anche nelle parole della D'Aquino, che racconta la storia della sua gattina Luna: "Faceva parte di una cucciolata abbandonata, l'ho adottata e mi ha cambiato la vita". Intanto volano gli ascolti per Francesca Fialdini, batte i "giri di valzer" di Verissimo