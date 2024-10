Brennero, un ottimo giallo nella fredda luce del profondo Nord

Il titolo «Brennero», l’ambientazione a Bolzano, la mescolanza di lingua italiana e tedesca – aderente alla location – la sobrietà dei protagonisti, Eva Kofler (Elena Radonicich) e Paolo Costa (Matteo Martari) e ovviamente il genere giallo contribuiscono a fare di questa nuova fiction di Raiuno, il lunedì in prima serata, un crime coerente e sufficientemente intrigante per vari aspetti.

La prima osservazione illuminotecnico–geografica che cogliamo, risponde allo stereotipo secondo il quale l’ambientazione nel Nord d’Italia richiede una luce fredda, come per esempio in «Fiori sopra l’inferno» o «Rocco Schiavone», a differenza dei gialli ambientati al Sud in cui il sole pieno avvolge delitti e investigatori e ne stempera la natura.

«Brennero» non fa eccezione alla caratteristica di un grigiore che inquieta e vela trame tribolate e quasi respingenti. E, in effetti, triste e desolata è la vicenda umana della pm Kofler, la cui personalità è stata compressa e afflitta dal padre – anche lui ex magistrato – e poi dal marito prefetto. I due sono personaggi più che ostici, quasi ostili. Il primo ha costretto la figlia a dare in adozione la bambina nata da un amore di gioventù, il secondo lega la moglie in un rapporto improntato su un ipocrita perbenismo. Va da sé che l’evoluzione della storia prevede l’innamoramento della protagonista per l’ispettore Costa, che, pur essendo fuori servizio a causa di un incidente di lavoro, continua a collaborare con lei alle indagini.