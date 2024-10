Arriva "Mamme del mondo": cooking show sul filo dei ricordi con Carmen Russo, Jane Alexander, Rosy Chin e Justine Mattera

Un viaggio culinario tra culture e paesi diversi con il fil rouge di ricette tramandate di madre in figlio: è la formula di "Mamme del mondo", cooking show in onda dal 5 ottobre su Rai Italia e poi su RaiPlay con le conduttrici Annamaria Fittipaldi e Veronica Ursida che ospiteranno ogni volta una protagonista dello spettacolo e non solo. A raccontare i propri ricordi personali e illustrare una ricetta che le rappresenta, e che è amata dai propri figli, saranno infatti Carmen Russo, Jane Alexander, Rosy Chin e Justine Mattera. Ognuna ai fornelli e alle prese con una pietanza che è anche un modo per raccontare se stesse e la propria esperienza di maternità. Per il direttore di Rai Italia Fabrizio Ferragni, la trasmissione «è in continuità con la nostra proposta che prevede, oltre al meglio della programmazione delle tre reti Rai, all’ora di pranzo dal lunedì al venerdì la trasmissione della Clerici: con "Mamme del mondo" in onda il sabato, anche nel week end ci sarà sui nostri canali un programma dedicato a uno dei pilastri della nostra cultura, il cibo».

Memoria e prospettiva del futuro sono entrambe centrali nella linea di Rai Italia: «nella nostra offerta vogliamo preservare la memoria di chi è emigrato da tanti anni (nonché la sua lingua madre) ma anche guardare al futuro e cioè - spiega Ferragni - ai centomila giovani che lasciano l’Italia per motivi di lavoro. Contiamo che questo prodotto lanciato nei cento paesi dove siamo visibili sia un ottimo biglietto da visita». Realizzato dalla Loreb Production di Giacomo Silvestri, per la regia di Federico Mantova, "Mamme nel mondo", presentato oggi alla Casa del cinema di Roma, «non sarà un cooking show tradizionale, dove si spiega per filo e per segno la ricetta, - sottolinea Ursida - piuttosto un modo per parlare di mamme, che poi sono anche donne in carriera, con una atmosfera di famiglia e proponendo tanti momenti divertenti».