"Brennero", Giovanni Carta è il prefetto tutto d’un pezzo

Un crime mozzafiato in cui intrighi e colpi di scena si alternano in un racconto accattivante, che invita ad abbandonare stereotipi e pregiudizi verso l’altro. Tra i grandi successi della prima serata di Rai1, «Brennero» chiuderà in bellezza domani (ore 21.30) col doppio episodio «Cadono le maschere», in cui la pm Eva Kofler (Elena Radonicich) e l’ispettore Paolo Costa (Matteo Martari), ricostruendo il mosaico degli eventi, inizieranno a sospettare che dietro i delitti del “Mostro di Bolzano” si nasconda qualcuno di insospettabile.

Prodotta da Rai Fiction e Cross Productions con la regia di Davide Marengo e Giuseppe Bonito, la serie vede nel cast, oltre a Paolo Briguglia nei panni del presunto killer, un altro attore palermitano, Giovanni Carta, interprete di Andreas Müller, prefetto della città e marito di Eva. Un uomo misterioso e anaffettivo, che vive immerso dentro le regole del suo lavoro. «Andreas si porta dalla professione un atteggiamento formale che diventa dominante a discapito del suo lato umano e dei rapporti con gli altri – ci dice l’attore – soprattutto con la moglie, che in quanto più giovane tratta come se fosse una bambina da guidare e consigliare».