Amadeus ospite da Fazio a Che tempo che fa: "Gli ascolti? Lo sapevo che andava così, ci vuole tempo"

«Parliamo degli ascolti, noi facciamo tv sono importanti, sono consapevole che soprattutto in una trasmissione quotidiana o settimanale come la tua, che quando tu inizi si sa che va così». Amadeus parla con Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa delle difficoltà con gli ascolti per la partenza di Chi sa chi è che ha segnato il suo esordio sul Nove.

«Sono in onda da 14 giorni ho un contratto di quattro anni è un viaggio nuovo - dice ancora Amadeus - serve il tempo di rodare di far sapere alle persone che siamo qua. Faccio il tutorial e le persone mi fermano e mi dicono che non lo vedono, allora gli dico come fare per sintonizzare la tv e andare sul 149. Non si abituano in due settimane magari ce ne vogliono dieci. Io non sono sorpreso, lo sapevo che sarebbe stato così».

Poi parla della Corrida che condurrà dal 4 novembre, tutti i giorni dal lunedì al sabato: «e sarà la Corrida di Corrado», mentre Fazio rivela che gli sarebbe sempre tanto piaciuto «fare Il pranzo è servito». «La gente che mi sta attaccando violentemente sui giornali non capisce che certe scelto sono anche personali. Ho 62 anni e sono un irrequieto io ho voglia di sperimentare, di cambiare». Hai sentito Fiorello? «Sì l’ho sentito. Noi ci sentiamo mi conosce sa che sono meticoloso ed ho tanti progetti. Mi chiama dal divano, gioca a tennis tutti i giorni, quando farà qualcosa deciderà lui e ci sorprenderà».