Mike Bongiorno raccontato prima di diventare... Mike Bongiorno

Non poteva esserci ricorrenza migliore di quella dei 100 anni della radio e dei 70 della tv per portare sugli schermi di Raiuno la storia di Mike Bongiorno, del quale quest’anno ricorrono anche i 100 anni dalla nascita.

Il primo pregio della fiction «Mike», in onda lunedì e martedì in prima serata, è quello di non presentarsi come un’agiografia, il secondo è quello di raccontare aspetti quasi inediti della vita del presentatore forse più iconico della nostra tv, il terzo è che proprio attraverso elementi poco conosciuti si fa leva sulla curiosità dei telespettatori.

Un’esistenza divisa, anche negli affetti familiari, in un viaggio andata/ritorno fra New York e Torino, e nel corso della quale il giovane liceale che cerca di seguire la sua passione per il giornalismo si ritrova a diventare partigiano, affrontando sia nella Resistenza che nel rapporto con il padre prove di maturità e di responsabilità che lo porteranno a diventare un uomo risolto e schivo che ama parlare del suo lavoro ma non del suo vissuto.