Ranucci, "Cercano di fermare Report? Sono tranquillo". Ad inizio puntata la "strage nascosta" al largo della Calabria

«Cercano di fermare la puntata di Report? Siamo certi che non violiamo nessuna normativa Agcom, sono tranquillo». Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, alla vigilia del ritorno in onda su Rai 3 interviene a Caterpillar su Rai Radio 2. «Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni - premette Ranucci - E’ arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede di fermare la puntata, noi siamo certi che non violiamo nessuna normativa Agcom. Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti. Oltretutto essendo un’elezione territoriale non contempla neanche il numero per l’osservazione della par condicio a livello nazionale. Sono tranquillo».

La puntata di domani «si aprirà con la denuncia di una strage nascosta al largo delle coste della Calabria - racconta il giornalista - 65 morti sostanzialmente nascosti all’opinione pubblica per evitare 'l'effetto Cutro'. Un fatto molto grave, scoperto da noi di Report con il contributo di alcune testimonianze, compresi coloro che hanno tentato di salvare i profughi».