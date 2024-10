«Se mi lasci non vale»: Dio li fa e la televisione poi li accopp(i)a

In principio era «Stranamore», programma Mediaset in cui il compianto Alberto Castagna girava in camper come un piazzista dei sentimenti facendo da collante per coppie in crisi. Poi ci fu l’evoluzione mariana (intesa come Maria De Filippi) con «Temptation Island», nel quale la cartina di tornasole del disagio non è l’incompatibilità caratteriale fra fidanzati ma la velocità con la quale si cornificano. Altro esperimento sul tema fu «Ultima Fermata» sempre di vocazione mariana, nel quale si cercava di mettere insieme cocci di coppie o di porre una lapide tombale, che in realtà fu apposta sul programma che non ebbe seguito dopo la prima edizione.

Ma la fissazione di mettere insieme soggetti che già non si capisce come si siano potuti abbinare da soli ha colto anche Raidue con «Se mi lasci non vale», lunedì in prima serata. Conduttore del programma è Luca Barbareschi, che già nei primi anni Novanta si era dedicato alle coppie in crisi con «C’eravamo tanto amati» sulle reti Mediaset, ma questo nuovo esperimento è stato poco convincente, diversamente dall’attuale impegno nel ballo del sabato di Milly Carlucci.