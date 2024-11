Ottimi ascolti per «Che tempo che fa» su Nove: il talk show di Fabio Fazio raggiunge 2 milioni di spettatori e sfiora il 12% di share

Ottimi risultati anche per Nove e Warner Bros. Discovery

La serata ha segnato un ottimo risultato anche per il canale Nove, che si è classificato come terzo canale nazionale in prime time con il 9,6% di share e quinto in seconda serata con il 6,8%. Nelle 24 ore, Nove ha mantenuto il quinto posto con il 4,3% di share. Il successo si estende a tutto il portfolio Warner Bros. Discovery, che ha raggiunto un 14,7% di share in prime time, 14,4% in seconda serata e un 11% nelle 24 ore.

Una produzione di successo firmata l’OFFicina

Il successo di «Che tempo che fa» si deve anche alla produzione di alta qualità di l’OFFicina, società del gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il team del programma ha ringraziato i telespettatori con un messaggio sui social: "Nuovi ascolti straordinari per Che Tempo Che Fa sul Nove: 2 milioni di telespettatori e il 10% di share, con un picco di 2 milioni e mezzo e del 12%, conquistando il podio dei programmi più visti. Grazie, come sempre, e a domenica prossima!"