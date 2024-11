Bianca Guaccero: “Ballando mi ha messo alla prova, ma il vero successo è stato metterci il cuore”

In questi giorni, Bianca Guaccero sta conquistando il pubblico di Ballando con le Stelle con la sua energia e la sua capacità di superare i propri limiti. In un'intervista a Da noi... a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1, l'attrice e conduttrice ha parlato della sua esperienza a fianco di Giovanni Pernice e delle emozioni che questa avventura le ha suscitato. Non solo danza, ma una vera sfida personale Lontano dall'idea di un semplice show di danza, per Bianca Ballando con le Stelle si è rivelato un percorso di crescita e di condivisione. "Quando ho accettato di partecipare, pensavo fosse solo una competizione di ballo", ha spiegato, "ma in realtà è diventata una vera e propria sfida contro i miei limiti. Ho avuto l’opportunità di mettermi a nudo e raccontarmi in modo diverso, esplorando lati di me che non avevo mai condiviso con il pubblico".

Un aspetto particolarmente significativo per Guaccero è stato il modo in cui ha affrontato e parlato delle proprie vulnerabilità. "Non è stato facile", ha ammesso. "Ma parlare dei miei momenti di panico, dei miei dubbi, mi ha fatto sentire più vicina alle persone. La fragilità è una parte naturale di noi e credo che dovremmo imparare ad accoglierla, proprio come facciamo con le cose belle della vita". L'anima prima della tecnica A chi l’ha definita una “macchina” in riferimento alla sua precisione e determinazione, Bianca non ha avuto dubbi: "Una macchina non ha anima, e io credo che l'anima sia l'essenza di quello che faccio. Forse quella persona non ha compreso appieno cosa significhi metterci il cuore in ogni passo". Per l’attrice, infatti, ogni performance è più di una questione di tecnica: è un atto di passione e impegno che va oltre la mera esecuzione. Guardare al futuro con un sogno nel cassetto