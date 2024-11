Sanremo Giovani, un format troppo vecchio nell’era dei talent show

Ma, senza alcuna remora, vi confessiamo che questo “Sanremo giovani”, a nostro parere, è inutile sia come programma in sé che come esperienza coinvolgente per i telespettatori. Comprendiamo che dal concorso sono venuti fuori i talenti di Ramazzotti, Pausini, Arisa e altri ancora, ma parliamo di tempi pre-talent. La trasmissione, in onda in seconda serata, è probabilmente a beneficio dei parenti fino al IV grado dei concorrenti e di qualcuno che non prende sonno, come dimostrano i 377.000 telespettatori raccolti martedì sera .

Un Cattelan che sembra portarsi appresso, suo malgrado, il peggio del modo di fare italiano che, in tutti i campi, non ha la forza di “svecchiare” il sistema e di rischiare con le novità. Quasi venti anni di frequentazione del piccolo schermo, infatti, non bastano a Cattelan per togliergli di dosso l’appellativo di giovane, ancora è costretto a fare “apprendistato” accompagnando Carlo Conti nella conduzione dell’ultima serata del festival o nella edizione junior e così, se e quando, arriverà a condurre Sanremo (sempre se non si mette in mezzo Stefano De Martino), non sarà né un giovane né una novità.

Altro motivo per cui riteniamo inutile Sanremo giovani è la sua mancanza di identità e soprattutto, nonostante due cantanti saranno espressione di Area Sanremo (il laboratorio/accademia legato al festival), la mancanza di un autentico percorso di crescita che sia visibile, allettante per i telespettatori e li coinvolga. Non a caso i primi che hanno avuto accesso alle semifinali del concorso provengono da talent, sono già conosciuti al pubblico e hanno seguito in qualche modo una formazione che li ha portati ad affinare le loro potenzialità canore e la capacità di stare sul palco.