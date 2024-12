Sanremo 2025, annuncio a sorpresa di Carlo Conti: "Domani sera sveleremo la 31esima coppia in gara"

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia già come un’edizione ricca di colpi di scena e dibattiti. Durante la conferenza stampa della finale di Sarà Sanremo, il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato che i Big in gara saranno 31 e ha tenuto tutti con il fiato sospeso: «Domani sera sveleremo la 31esima coppia in gara».

Chi sarà il 31esimo concorrente? I Jalisse tornano... ma non sul palco

L'ironia di Conti non si è fatta attendere quando i giornalisti hanno provato a indovinare il nome dell’ultimo concorrente. Alla domanda sui Jalisse, duo storico noto per “Fiumi di parole”, Conti ha risposto con una battuta: «Se lo dico ora, che annuncio faccio domani? Posso dire solo... 'fiumi di parole...'». Tuttavia, ha poi chiarito: «I Jalisse comunque ci saranno... a modo loro, perché sono citati in una canzone dei Big, quindi in qualche modo ci saranno».