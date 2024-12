Ballando con le stelle, è tempo di finale. Ma Mariotto non c'è...

E alla fine alla finale, dopo tante polemiche, Guillermo Mariotto non c'è a Ballando con le stelle. Milly Carlucci, giura assurda coincidenza, che si è fatto male ad un ginocchio e non è potuto rientrare dall’impegno di lavoro che aveva a Riad dove è scivolato provocandosi il trauma. «Ci ha mandato un certificato medico - ha detto Milly - si è rovinato una gamba compresi i legamenti», ha detto augurando allo stilista «buon Natale e ti aspettiamo ancora qui a braccia aperte». Si festeggia la duecentesima puntata con la standing ovation del pubblico e la giuria azzoppata, rimane composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di «La Vita in Diretta». A bordo pista i «Tribuni del popolo», ovvero Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Ospiti d’onore di questa speciale puntata i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon. A giocarsi ufficialmente il titolo di campioni di questa edizione 2024 i finalisti: Bianca Guaccero- Giovanni Pernice; Federica Nargi-Luca Favilla; Federica Pellegrini- Pasquale La Rocca; Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.