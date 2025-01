«Squid Game 2» su Netflix, è già record di visualizzazioni

Contestualmente, «Squid Game 2» è entrata subito a far parte delle serie più popolari tra quelle non in lingua inglese, piazzandosi subito al settimo posto; la prima stagione è al primo con 265.2 milioni di views. Una cifra che i nuovi episodi, secondo «Best Movie», potrebbero superare già nelle prossime settimane.

Ispirato al cosiddetto «gioco del calamaro» – divertimento per bambini molto popolare nella Corea del Sud degli anni Sessanta – il telefilm creato nel 2021 da Hwang Dong-hyuk ha portato 68 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di diffusione, ed è al numero 1 in 92 Paesi , più di qualsiasi altra serie Netflix abbia totalizzato nella prima settimana di programmazione. Un record finora imbattuto, sfiorato solo da «Wednesday», la serie di Tim Burton su Mercoledì Addams con Jenna Ortega (50.1 milioni di views).

Una serie dai significati plurimi, che, pur radicata nella cultura coreana, utilizza la metafora del gioco per affrontare temi universali come uguaglianza, lotta di classe, riscatto sociale, libertà; oltre all’auspicio che la legge del denaro non vinca sull’umanità, come ha dichiarato in un’intervista a MyMovies l’attore protagonista Lee Jung-jae, interprete di Seong Gi-hun.

Grande attesa quindi per la terza e ultima stagione, specialmente alla luce del piano di Seong Gi-hun di sabotare il gioco, lottando contro un sistema che pure apparentemente – per quantità di risorse investite da parte di misteriose conventicole internazionali di ricchissimi «vip» annoiati – è del tutto impossibile da abbattere, o anche soltanto scalfire.

Al momento però nessuna notizia sembra certa, anche se, pur rispettando il veto di fornire chiare anticipazioni, Hwang Dong-hyuk ha dichiarato a “Variety” che presto annuncerà la data di lancio della terza stagione, aspettandosi una distribuzione in estate o nel corso del prossimo autunno.

La serie è prodotta da Siren Pictures Inc. e distribuita in tutto il mondo da Netflix.