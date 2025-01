Su Disney + “Il vostro Amichevole Spider-Man di quartiere”. La nuova serie Marvel debutterà il 29 gennaio

Veste completamente nuova e avventure calate nell’attualità per un personaggio dei fumetti amato da più generazioni, che torna con “Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere,” dal 29 gennaio su Disney+, dopo il trailer diffuso nei giorni scorsi sul canale YouTube di Marvel Italia.

Prodotta da Marvel Studios Animation, la nuova serie animata dedicata all’Arrampicamuri – creato nel 1962 da Stan Lee e Steve Ditko - ne riambienta le origini ai giorni nostri, in un universo alternativo, raccontando le prime avventure da supereroe di Peter Parker e la sua quotidianità fra scuola e doveri da giustiziere; due aspetti, come negli albi storici, difficili da conciliare. A fargli da mentore, esaltandone le capacità e donandogli un costume d’effetto, l’industriale Norman Osborn (CEO della Oscorp), nemesi del supereroe nelle storie originali, nei panni del terribile Green Goblin. Ritratto come un uomo afroamericano di età matura, prende il posto, come guida di Spider-Man, di Tony Stark (Iron Man), mentore di Parker nei film del Marvel Cinematic Universe.

Nella serie tornano anche buona parte dei personaggi storici, tra cui una Zia May ringiovanita, Harry Osborn, figlio di Norman, e gli antagonisti Camaleonte, Lizard, Rhino, Venom e Tarantula, quest’ultimo nemico di Spider-Man nei fumetti originali pubblicati tra gli anni ’70 e i primi ‘80. Tornano anche il supereroe Daredevil e il boss Kingpin, a cui danno voce nella versione originale Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, già interpreti dei personaggi nella serie live action proposta su Netflix tra il 2015 e il 2018.

Creata da Jeff Trammell, riprendendo i toni fra dramma e commedia degli albi originali, “Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere” fa parte dei progetti che Marvel Studios Animation stava sviluppando dal giugno 2021 in aggiunta a “What If…?”, sempre realizzata per Disney+. Nel mese di novembre l’annuncio della serie col titolo provvisorio “Spider-Man:Freshman Year”, durante un evento della piattaforma, con Trammell head writer e co- produttore esecutivo e Stu Livingston regista degli episodi. Il titolo definitivo è stato svelato nel dicembre 2023, a un anno dalla notizia della seconda stagione, che, salvo cambiamenti, si intitolerà “Spider-Man: Sophomore Year”.

Novità interessanti anche per la sigla della serie, che remixa in chiave rap le sigle dei precedenti cartoni sul personaggio, a partire dalla canzone dei titoli di testa della primissima serie del 1967. Nel trailer italiano il supereroe è doppiato da Alex Polidori, doppiatore e cantautore romano di origini messinesi, già voce della versione cinematografica del personaggio interpretata da Tom Holland e volto del Sindaco di Scasazza nello sketch proposto da Nino Frassica al Festival di Sanremo 2003.