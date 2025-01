“Missing You”, il noir atipico che conquista: è al secondo posto tra le serie più viste in Italia su Netflix

Cosa faresti se una vecchia fiamma ricomparisse nella tua vita dopo essere sparita per undici anni? Questa la domanda di «Missing you», intrigante miniserie disponibile su Netflix e accolta con interesse dai fruitori della piattaforma, che sul web hanno raccontato di aver visto tutti e cinque gli episodi di fila, dandosi al binge watching. Tratto dall’omonimo romanzo di Harlan Coben, inedito in Italia e adattato da Victoria Asare-Archer, la serie sposta l’ambientazione dalla New York del testo originale ad un’imprecisata città del Regno Unito. Una trama noir atipica, che intreccia pubblico e privato per mostrare come l'inganno possa corrodere le relazioni, al punto da alterarle irrevocabilmente.

Attrice protagonista della vicenda la britannica Rosalind Eleazar nei panni di Kat Donovan, ispettrice alla guida del dipartimento persone scomparse della polizia. Una donna tenace e volitiva, iper-concentrata sulla carriera, di successo nel lavoro, ma infelice sul piano sentimentale. Incoraggiata dalle sue migliori amiche Aqua (Mary Malone) e Stacey (Jessica Plummer), si iscrive ad una app di incontri per rimettersi in pista. Da qui partirà un processo di revisione della sua vita che la porterà verso scelte insolite. Sul sito si imbatterà nel profilo dell'ex fidanzato Josh (l’attore e rapper Ashley Walters, in arte Asher D), che l'aveva improvvisamente lasciata undici anni prima, scomparendo senza spiegazioni. Nel frattempo, riceverà un'altra notizia inaspettata: Monte Leburne (Marc Warren), l'assassino di suo padre Clint (Lenny Henry), anch’egli poliziotto, ucciso in servizio anni prima, sta morendo di cancro. Con Monte in fin di vita, la donna concepisce la decisione di andare a trovarlo per sapere il motivo dell'omicidio. Intanto vuole far chiarezza sull’abbandono da parte di Josh.

Nuovo adattamento di un testo di Coben dopo «Shelter» (Prime Video), «The Stranger» e «Un inganno di troppo», sempre su Netflix, «Missing you» arriva a un anno esatto dall’annuncio della realizzazione, con lo scrittore americano produttore esecutivo con la sua casa di produzione Final Twist Productions e la stessa Victoria Asare-Archer. Le riprese si sono svolte a marzo 2024 in Gran Bretagna con location Bolton (Le Mans Crescent e Victoria Square), il centro città di Manchester e Parkgate, villaggio sulla penisola di Wirral nel Cheshire. Nel cast anche Richard Armitage (l’Ispettore Capo Stragger), Samantha Spiro (l’infermiera Sally Steiner), Steve Pemberton (Titus), Lisa Faulkner (Dana Fells) e Matt Willis (Darryl), attore e musicista, seconda voce e bassista della band pop punk Busted. «Missing you» è coprodotta con Quay Street Productions.