Goldrake, il grande ritorno: stasera su Raidue alle 21.20 le nuove storie di Acatrus, Venusia e Alcor

Goldrake torna su Raidue, da stasera alle 21:20 su Raidue sarà possibile rivedere sul piccolo schermo le avventure di Acatrus, Venusia e Alcor. A distanza di quarantanove anni dall’esordio giapponese dell’anime, trasmesso poi in Italia con enorme successo a partire dal 1978, la Rai porta a Lucca Comic & Games - in anteprima - “Goldrake U” (titolo originale “Grendizer U”) reboot della serie animata degli anni Settanta “UFO Robot Goldrake”, basata sul manga creato da Go Nagai.

Su iniziativa della Rai - che ha acquisito i diritti dalla società francese Mangouste Anim che detiene la distribuzione della serie prodotta dallo studio GAINA – il principe Duke con il robot Goldrake tornano su Rai 2 con quattro episodi in prima visione assoluta.

In “Goldrake U”, dopo un devastante attacco delle forze di Vega contro il pianeta Fleed, il principe Duke e Goldrake fuggono sulla Terra. Una volta nel nuovo mondo, il dottor Procton, direttore del centro di ricerche spaziali, e Alcor, coraggioso pilota di un robot chiamato Mazinga Z, corrono in soccorso del principe che nel frattempo ha perso la memoria. Duke viene adottato dal dottor Procton e cambia il suo nome in Actarus. Mentre i due lavorano insieme per scoprire l’origine degli strani oggetti apparsi nel cielo della città, subiscono un attacco nemico che costringe Actarus a recuperare i ricordi del passato.