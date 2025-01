Matteo Amantia degli Sugarfree: «Mi rimetto in gioco “Ora o mai più”»

«Dal 2014 abbiamo fatto tour ogni estate e prodotto alcuni singoli – ci racconta Amantia - Ma solo in quest’ultimo anno abbiamo trovato realmente l’ispirazione per scrivere nuovi brani. La proposta di “Ora o mai più” è capitata a pennello, perché avevamo voglia di farci ascoltare dal grande pubblico a cui manchiamo da parecchi anni. È una sfida che abbiamo accettato più che volentieri».

Un nuovo e ulteriore tassello quindi, dopo il singolo “Non è l’amore”, pubblicato ad aprile 2024, in cui il rock degli Sugarfree incontra per la prima volta l’elettronica: «È un connubio che ci piace molto e sono i suoni che in questo momento ci affascinano di più. Ma non escludo un ritorno a brani prettamente rock, perché amo sperimentare in base al pezzo, mettendo sonorità che possano esprimerne le emozioni al massimo». E rimanendo in tema di sperimentazione, come gli altri concorrenti del talent, Amantia, oltre a proporre le proprie hit, si cimenterà in duetti sui grandi successi del maestro che lo preparerà alle esibizioni.