Goldrake torna in TV: la serie originale restaurata e il reboot in prima visione

Per chi ha amato Goldrake fin dagli anni Settanta, questa notizia sarà un tuffo nel passato: la serie originale, in versione restaurata, tornerà presto sulle reti Rai. Ma non è tutto! Oggi, venerdì 17 gennaio, Rai 2 offrirà una serata imperdibile con gli ultimi episodi del reboot Goldrake U, un'emozionante reinterpretazione della storica saga.

Una serata speciale per celebrare il mito di Goldrake

A partire dalle 21:20, i fan potranno assistere ai cinque episodi conclusivi della nuova serie, che si chiuderà con uno scontro epico per la salvezza del pianeta Terra. I titoli, già suggestivi, anticipano l'intensità delle storie:

Le tenebre inseguono la luce

Mazinga X

Un fiore da proteggere

L'ultimo inganno

Per il pianeta Terra

Prima dell’ultimo episodio, Rai 2 regalerà ai telespettatori un momento di pura nostalgia: una clip speciale con materiali di repertorio che farà rivivere la magia della serie originale, accompagnata dalle indimenticabili musiche che hanno segnato una generazione.