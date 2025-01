«Mina Settembre», nel cast la siciliana Chiara Russo

C’è anche un po’ di Sicilia nella terza stagione di «Mina Settembre», la fiction liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni (Sellerio), che torna oggi nella prima serata di Rai1 con due nuovi episodi. Il consultorio del Rione Sanità si arricchisce di una nuova figura professionale, Fiore Caruana, giovane assistente sociale in cui Mina (Serena Rossi) riconosce la sua stessa passione per un lavoro finalizzato a mettere equilibrio nelle vite più complicate.

La nuova arrivata è palermitana e approda a Napoli dopo gli studi universitari a Trieste. È una donna grintosa, ma alla ricerca di se stessa, cui dà volto l’attrice palermitana Chiara Russo, già interprete di Maria Puglisi in «Il Paradiso delle Signore».

«Pur avendo studiato per fare questo lavoro, Fiore – ci dice – . È una ragazza animata da una forte passione, ma, come succede a chi vive una dipendenza affettiva, ha bisogno un attimo di solidità e consapevolezza per capire cosa vuole. Sta cercando di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata e dal suo arrivo inizierà un percorso di consapevolezza». La ragazza, infatti, si trasferisce nel capoluogo campano per ritrovare Andrea (Lorenzo Lancellotti), il fidanzato conosciuto a Trieste, da cui è stata lontana per tanto tempo. Ma dopo aver scoperto la sua relazione con un’altra donna, svilupperà un sentimento per Jonathan Ammaturo (Erasmo Genzini), fratello maggiore di Kevin (Raffaele Russo), l’adolescente problematico seguito da Mina. Un giovane uomo con un passato di criminalità. «Dopo la delusione di Andrea, subentra questo ragazzo molto affascinante che un po’ la provoca e la sfida. C’è un’attrazione palpabile tra Fiore e Jonathan. Inizialmente le attenzioni di lui la lusingano e lei lo incontra per ripicca verso Andrea, senza riuscire ad avere un contatto fisico a causa della sofferenza. Ma accadranno tante cose e, in una serie che viaggia su un equilibrio tra dramma e commedia, anche la linea narrativa di Fiore con Andrea e Jonathan toccherà corde malincomiche, ma anche comiche».

Fondamentale l’apporto della regista Tiziana Aristarco. «Tiziana mostra nella serie una Napoli sempre da scoprire, una città molto simile in tanti aspetti a Palermo. Ha un atteggiamento di ascolto verso gli attori, e con me nello specifico c’è stato un lavoro di letture del copione prima delle riprese per definire un personaggio che si inserisce in un contesto ben definito. È stato importante poter contare su una regista che in qualsiasi momento di difficoltà ha la risposta pronta per mandare avanti tutta questa macchina».

«Mina Settembre» è prodotta da Rai Fiction con Italian International Film e Agata Produzioni.