Mina Settembre in vetta agli ascolti Tv della domenica

"Mina Settembre" ancora una volta in vetta agli ascolti. Con 4 milioni 342 mila spettatori e il 24,2% di share, il secondo appuntamento con la terza stagione della fiction Rai con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito in onda su Rai 1, ha dominato il prime time di domenica 19 gennaio. In particolare, l'episodio dal titolo "Figli" ha ottenuto il 22,8% di share con 4 milioni 489 mila spettatori, mentre a seguire, quello dal titolo "Malafemmina" il 25,9% di share con 4 milioni 190 mila spettatori. Su Rai 2 gli episodi di "9-1-1" e "9-1-1 Lone Star" hanno segnato rispettivamente il 2,8% di share con 582 mila spettatori e il 2,4% di share e 469 mila spettatori, mentre su Rai 3 le inchieste di "Report" hanno interessato 1 milione 485 mila spettatori con il 7,8% di share, con "La presentazione di Report" - che ha preceduto il programma - ha ottenuto il 5,5% di share e 1 milione 149 mila spettatori e "Report Plus", il segmento in onda al termine della trasmissione di Sigfrido Ranucci, si è attestato al 5,8% di share con 920 mila spettatori.

Su Rai 3, infine, "Mi manda Raitre" ha ottenuto il 4,6% con 305 mila spettatori, mentre l’approfondimento di Monica Maggioni, "In mezz'ora", con le prime immagini della liberazione degli ostaggi dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas, ha segnato il 7,6% di share e 1 milione 73 mila spettatori: a seguire, "Il mondo di In mezz'ora" si è attestato al 6,4% di share con 808 mila spettatori. Notazione, infine, per "Rebus", che ottiene il 5,2% con 646 mila spettatori, per "Kilimangiaro", con il 9,1 di share e 1 milione 298 mila spettatori e per "Blob di tutto di più", al 4,2% di share con 825 mila spettatori.

Anche in access prime time la rete ammiraglia domina con "Affari tuoi", che registra il 28,7% di share e 5 milioni 966 mila spettatori di media, con punte che arrivano al 30,9% con 6 milioni 382 mila spettatori, mentre nel preserale "L'Eredità Weekend" si attesta al 24,6 di share con 4 milioni 462 mila spettatori. In seconda serata, invece, emerge, sempre su Rai 1, "Speciale Tg1" al 7,8% di share e 607 mila spettatori e, subito dopo, "Milleeunlibro. Scrittori in tv" al 4,1% di share (135 mila spettatori). Su Rai 2 - nello stesso segmento orario - "La domenica sportiva" raggiunge l’8,5% di share con 841 mila spettatori, "L'Altra DS" il 5,6% di share e 276 mila spettatori e, nella notte "Spotlight" registra il 4,1% di share (112 mila spettatori). Su Rai 3 spicca in seconda serata "Mixer Storia. La Storia siamo noi" che totalizza il 5,8% di share con 591 mila spettatori e "Tg3 Mondo" che nella notte della terza rete raggiunge il 6% di share e 340 mila spettatori. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Nel daytime di Rai 1 "Unomattina in famiglia" registra complessivamente il 21,6% di share e 1 milione 226 mila spettatori. A seguire, "Check-Up" è al 18,2% di share e 1 milione 206 mila spettatori, "A sua immagine" ha segnato il 17,8% con 1 milione 511 mila spettatori, la Santa Messa è stata seguita da 1 milione 600 mila spettatori con il 19,6% e "L'Angelus" da 2 milioni 189 mila spettatori e il 21,4% di share. A seguire, "Linea Verde" segna il 24,4 di share con 3 milioni 283 mila spettatori. Nel pomeriggio molto bene la prima parte di "Domenica In" che registra 2 milioni 609 mila spettatori pari al 19,1% di share e "Da noia ruota libera" che sale al 14,7% di share con 1 milione 977 mila spettatori. Su Rai 2 bene la prima parte di "Citofonare Rai 2" che arriva al 5,7 di share con 412 mila spettatori e benissimo l’appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino: il Super G femminile di Cortina, dominato da Federica Brignone, in onda dalle 10.57 alle 12.06, è stato seguito da quasi un milione di appassionati (943 mila) pari al 10,9% di share. Nel pomeriggio, invece, "Paesi che vai" ha sfiorato il 4% (3,7% di share) con 532 mila spettatori.